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Бущан - лучший голкипер УПЛ сезона-2023/24

Клубы чемпионата Украины определили победителя путем голосования.
Сегодня, 11:23
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила победителя в номинации "Лучший вратарь сезона".

Так, лучшим голкипером прошедшего сезона чемпионата Украины по мнению клубов был признан страж ворот киевского Динамо Георгий Бущан.

На втором месте голосования оказался вратарь чемпиона УПЛ Дмитрий Ризнык. Третье место разделили Кирилл Фесюк (Колос) и Павел Исенко (Ворскла).

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В прошедшем сезоне УПЛ Бущан провел 26 матчей, 11 из которых он завершил без пропущенного гола. В других 15 играх 30-летний украинец пропустил 21 мяч.

Всего же Динамо пропустило 28 голов, что стало третьим результатом в чемпионате. Меньше "бело-синих" пропустили только Днепр-1 (27) и Шахтер (24).

Стоит также отметить, что в шести матчах чемпионата Украины Георгий Бущан вывел Динамо на поле в качестве капитана.

Ранее стало известно, что Динамо ведет переговоры с Зарей о трансфере форварда Эдуардо Герреро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Георгий Бущан

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