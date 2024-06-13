Судаков – лучший игрок УПЛ, Квасница – лучший молодой

Украинская Премьер-лига в своих социальных сетях объявила имя лучшего игрока сезона-2023/24.

Им стал полузащитник чемпионов Украины донецкого Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков. На его счету в этой кампании 23 матча, в которых он забил 6 голов.

На втором и третьем местах оказались футболисты киевского Динамо - лучший бомбардир первенства Владислав Ванат и хавбек Николай Шапаренко.

В то же время, лучшим молодым футболистом сезона был назван Илья Квасница - вингера львовского Руха. Его одноклубник Богдан Слюбик стал третьим в голосовании за эту награду, а "серебро" забрал вингер Динамо Назар Волошин.

Ранее УПЛ объявила имя лучшего голкипера сезона и лучшего арбитра, которым стал Николай Балакин.

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