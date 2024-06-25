Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Кирилл Фесюн перебрался в стан "горняков".
Донецкий Шахтер усилил конкуренцию на позиции вратаря.
Как сообщает пресс-служба "горняков", в стан украинского гранда перебрался голкипер ковалевского Колоса Кирилл Фесюн. Финансовые детали трансфера официально неизвестны, но по данным Transfermarkt сумма составила 2,7 млн евро.
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Контракт с Фесюном подписали на пять лет. Зарплата Кирилла также не раскрывается.
В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей, пропустив всего 31 гол и 12 раз оставив ворота "сухими".
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