Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ

Донецкий Шахтер усилил конкуренцию на позиции вратаря.

Как сообщает пресс-служба "горняков", в стан украинского гранда перебрался голкипер ковалевского Колоса Кирилл Фесюн. Финансовые детали трансфера официально неизвестны, но по данным Transfermarkt сумма составила 2,7 млн евро.

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Контракт с Фесюном подписали на пять лет. Зарплата Кирилла также не раскрывается.

В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей, пропустив всего 31 гол и 12 раз оставив ворота "сухими".

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