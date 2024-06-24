Легионер Шахтера решил вернуться в клуб

Винисиус Тобиас будет выступать за "горняков" после неудачной аренды в Реале.

Донецкому Шахтеру удалось вернуть в свое расположение одного из легионеров.

Бразильский защитник Винисиус Тобиас в следующем сезоне будет выступать за "горняков". Об этом сообщила пресс-служба клуба, опубликовав видео с игроком.

Читай также: Клуб из Дании решил подписать полузащитника Шахтера

"Всем привет", - сказал Тобиас в опубликованном ролике.

Игрок провел два года в аренде в Реале. Преимущественно, он играл за дубль мадридцев, наиграв там 61 матч, отдав в них 8 результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!