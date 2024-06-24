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Легионер Шахтера решил вернуться в клуб

Винисиус Тобиас будет выступать за "горняков" после неудачной аренды в Реале.
Сегодня, 20:33
Винисиус Тобиас / Getty Images
Винисиус Тобиас / Getty Images

Донецкому Шахтеру удалось вернуть в свое расположение одного из легионеров.

Бразильский защитник Винисиус Тобиас в следующем сезоне будет выступать за "горняков". Об этом сообщила пресс-служба клуба, опубликовав видео с игроком.

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"Всем привет", - сказал Тобиас в опубликованном ролике.

Игрок провел два года в аренде в Реале. Преимущественно, он играл за дубль мадридцев, наиграв там 61 матч, отдав в них 8 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Винисиус Тобиас

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