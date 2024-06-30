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Динамо может подписать бывшего футболиста Манчестер Юнайтед

Футболист сейчас выступает в составе польской команды.
Сегодня, 15:35
Лукаш Бейгер / Pawel Andrachiewicz
Лукаш Бейгер / Pawel Andrachiewicz

Защитник Шленска Лукаш Бейгер может продолжить карьеру в киевском Динамо.

Как сообщает издание Meczyki, 22-летний игрок стал трансферной целью украинского гранда.

Динамо обратилось к польскому клуба по поводу трансфера 22-летнего футболиста.

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Отмечается, что Шленск готов отпустить футболиста, но сам игрок, вероятно, откажется от трансфера в Киев из-за войны в Украине.

Лукаш с 2018 по 2021 года выступал в академии Манчестер Юнайтед. 

Ранее Динамо объявило о подписании колумбийского защитника.

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