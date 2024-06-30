Динамо может подписать бывшего футболиста Манчестер Юнайтед
Футболист сейчас выступает в составе польской команды.
Защитник Шленска Лукаш Бейгер может продолжить карьеру в киевском Динамо.
Как сообщает издание Meczyki, 22-летний игрок стал трансферной целью украинского гранда.
Динамо обратилось к польскому клуба по поводу трансфера 22-летнего футболиста.
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Отмечается, что Шленск готов отпустить футболиста, но сам игрок, вероятно, откажется от трансфера в Киев из-за войны в Украине.
Лукаш с 2018 по 2021 года выступал в академии Манчестер Юнайтед.
Ранее Динамо объявило о подписании колумбийского защитника.
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