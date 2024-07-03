iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Жизнь в Украине замечательная": новичок Ворсклы восхитился от перехода

Черногорец намерен стать лидером полтавской команды.
Сегодня, 10:15
Демир Шкриэль / ФК Ворскла
Демир Шкриэль / ФК Ворскла

Новичок Ворсклы Демир Шкриэль высказался по поводу подписания контракта с полтавским клубом.

"Я очень доволен тем, что пришел в такой клуб, с высокими целями, которые были поставлены перед нами. Это, безусловно, выход в Європу".

Читай также: Трансферы УПЛ: Полесье подписало Матича, но отдало трех игроков в аренду

"Сейчас пора для нового шага вперед и новых достижений в сильной лиге. Я очень доволен командой и теплым приёмом в клубе. Тот факт, что я взял себе 10-й номер, четко указывает на то, какие амбиции стоят перед нами в этом сезоне, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания всех в Ворскле, кто верит в меня.

Жизнь в Украине пока замечательная, личные условия фантастические, я подписал контракт на три года. Это очень высокий уровень, и я счастлив, что буду в поле зрения национальной сборной", - приводит слова футболиста Radio televizija Rožaje.

Стороны заключили контракт на три года.

В прошлом сезоне Шкриэл выступал за Морнар. На его счету пять голов и девять голевых передач за 37 игр.

Ранее Витао попрощался с Шахтером - у него закончился контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хорватский супертяжеловес предсказал победителя реванша Усик - Фьюри Хорватский супертяжеловес предсказал победителя реванша Усик - Фьюри
Бывший футболист сборной Англии, будучи пьяным, устроил драку на улицах Лондона Бывший футболист сборной Англии, будучи пьяным, устроил драку на улицах Лондона
Стивенсон назвал единственного легковеса, с которым не хочет драться Стивенсон назвал единственного легковеса, с которым не хочет драться
Курьез дня: вратарь Румынии пытался выбросить кроссовок за пределы поля за секунды до гола на Евро-2024 Курьез дня: вратарь Румынии пытался выбросить кроссовок за пределы поля за секунды до гола на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс11:12
Хорватский супертяжеловес предсказал победителя реванша Усик - Фьюри
Европа10:47
Бывший футболист сборной Англии, будучи пьяным, устроил драку на улицах Лондона
Украина10:15
"Жизнь в Украине замечательная": новичок Ворсклы восхитился от перехода
Бокс09:50
Стивенсон назвал единственного легковеса, с которым не хочет драться
Евро-202409:25
Курьез дня: вратарь Румынии пытался выбросить кроссовок за пределы поля за секунды до гола на Евро-2024
Бокс08:56
Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от The Ring
Теннис08:32
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина стартует на турнире, три украинки сыграют во втором туре
Европа08:17
Определилась судьба участия Роналду на чемпионате мира-2026
Европа07:54
Клопп назвал главных фаворитов Евро-2024 и Копа Америка
Другие страны07:30
Копа Америка-2024: Бразилия стала второй после ничьи с Колумбией - известны все пары 1/4 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK