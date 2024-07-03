"Жизнь в Украине замечательная": новичок Ворсклы восхитился от перехода

Новичок Ворсклы Демир Шкриэль высказался по поводу подписания контракта с полтавским клубом.

"Я очень доволен тем, что пришел в такой клуб, с высокими целями, которые были поставлены перед нами. Это, безусловно, выход в Європу".

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"Сейчас пора для нового шага вперед и новых достижений в сильной лиге. Я очень доволен командой и теплым приёмом в клубе. Тот факт, что я взял себе 10-й номер, четко указывает на то, какие амбиции стоят перед нами в этом сезоне, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания всех в Ворскле, кто верит в меня.

Жизнь в Украине пока замечательная, личные условия фантастические, я подписал контракт на три года. Это очень высокий уровень, и я счастлив, что буду в поле зрения национальной сборной", - приводит слова футболиста Radio televizija Rožaje.

Стороны заключили контракт на три года.

В прошлом сезоне Шкриэл выступал за Морнар. На его счету пять голов и девять голевых передач за 37 игр.

Ранее Витао попрощался с Шахтером - у него закончился контракт.

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