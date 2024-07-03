Футболист Шахтера перешел в бывший клуб Реброва и Ярмоленко
Марлон будет выступать в ОАЭ.
Аль-Айн официально сообщил о подписании центрального защитника донецкого Шахтера Марлона.
Детали контракта не разглашаются.
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Марлон перебрался в арабский клуб на правах свободного агента – его контракт с Шахтером истек.
Бразилец перешел в Шахтер летом 2021 года из Сассуоло за 12 миллионов евро, но после начала полномасштабной войны покинул клуб и играл на правах аренды сначала за Монцу, а затем за Флуминенсе.
Отметим, что Аль-Айн - бывший клуб Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.
Ранее Витао попрощался с Шахтером - у него закончился контракт.
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