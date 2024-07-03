iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Футболист Шахтера перешел в бывший клуб Реброва и Ярмоленко

Марлон будет выступать в ОАЭ.
Сегодня, 14:50
Марлон / ФК Шахтер Донецк
Марлон / ФК Шахтер Донецк

Аль-Айн официально сообщил о подписании центрального защитника донецкого Шахтера Марлона. 

Детали контракта не разглашаются.

 

Читай также: Шахтер сообщил, где будет проводить матчи еврокубков в сезоне-2024/25

Марлон перебрался в арабский клуб на правах свободного агента – его контракт с Шахтером истек.

Бразилец перешел в Шахтер летом 2021 года из Сассуоло за 12 миллионов евро, но после начала полномасштабной войны покинул клуб и играл на правах аренды сначала за Монцу, а затем за Флуминенсе.

Отметим, что Аль-Айн - бывший клуб Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.

Ранее Витао попрощался с Шахтером - у него закончился контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Стивенсон назвал соперника, бой с которым позволит ему войти в историю Стивенсон назвал соперника, бой с которым позволит ему войти в историю
Соперник сборной Украины объявил заявку на Олимпиаду Соперник сборной Украины объявил заявку на Олимпиаду
Трансферы УПЛ: Рубчинский сменил Днепр-1 на Динамо, Полесье подписало Матича, но отдало трех игроков в аренду Трансферы УПЛ: Рубчинский сменил Днепр-1 на Динамо, Полесье подписало Матича, но отдало трех игроков в аренду
Хавбек Динамо останется в аренде в северомакедонском клубе Хавбек Динамо останется в аренде в северомакедонском клубе
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс17:59
Стивенсон назвал соперника, бой с которым позволит ему войти в историю
Олимпийские игры17:53
Соперник сборной Украины объявил заявку на Олимпиаду
Украина17:40
Трансферы УПЛ: Рубчинский сменил Днепр-1 на Динамо, Полесье подписало Матича, но отдало трех игроков в аренду
Украина17:32
Хавбек Динамо останется в аренде в северомакедонском клубе
Европа17:23
Арсенал близок к подписанию одного из открытий Евро-2024
Украина16:45
Динамо объявило о подписании полузащитника Днепра-1
НБА16:16
ЛеБрон согласовал новый контракт с Лейкерс
Европа15:38
Клуб Миколенко подписал нападающего Марселя
Бокс15:20
Бокс: расписание боев
Украина14:50
Футболист Шахтера перешел в бывший клуб Реброва и Ярмоленко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK