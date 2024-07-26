Левый Берег – Металлист-1925: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ
Уже сегодня, 26 июля, стартует "Финал Четырех" за вакантное место в украинской Премьер-лиге, которое покинул СК Днепр-1, снявшись с соревнований.
Читай также: Эпицентр - Минай: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ
В одном из полуфиналов встретятся Левый Берег, ставший бронзовым призером Первой лиги и Металлист-1925. Подопечные Виктора Скрипника заняли 16-ю строчку в прошлом розыгрыше украинской Премьер-лиги.
Поединок Левый Берег - Металлист-1925 состоится в Киеве на стадионе Левый Берег. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15.30 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Эпицентр - Минай
Трансляция матча будет доступна в этой новости 10 июля и начать смотреть ее онлайн можно с 15:30 по Киеву.
Следует отметить, что во втором полуфинальном поединке Эпицентр сыграет против Миная. Старт встречи намечен на 18:00.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!