Оболонь - Колос 2:2: обзор матча и результат игры 04.08.2024

В воскресенье, 4 августа, Оболонь принимала на своем поле Колос в матче стартового тура украинской Премьер-лиги сезона-2024/25.

Соперники не определили победителя, завершив поединок результативной ничьей 2:2.

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Все голы в матче пришлись на второй тайм. Практически сразу после перерыва Колос открыл счет усилиями Андрея Цурикова, который завершил атаку ударом под перекладину. Отыграться Оболони удалось на 59-й минуте, когда Руслан Черненко точно пробил в дальний угол с разворота. А вскоре "пивовары" уже сами вышли вперед, когда Олег Слободян отличился ударом в падении головой. Тем не менее на последних минутах тот же Цуриков спас коваливцев от поражения.

Во втором туре Оболонь 11 августа проведет домашний матч с Рухом, а Колос 10 августа примет на своем поле Ингулец.

Статистика матча Оболонь - Колос 1-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Колос 2:2

Голы: Черненко, 58, Слободян, 67 - Цуриков, 48, 87

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 13 - 6

Удары в створ: 8 - 3

Угловые: 9 - 3

Фолы: 5 - 10

Атаки: 104 - 103

Оболонь: Рыбка - Карась (Лукьянчук, 18), Курко, Дубко, Мединский - Мороз, Черненко (Витенчук, 72) - Груша (Приймак, 65), Слободян, Суханов - Тарануха (Лях, 72).

Колос: Пахолюк - Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков - Гагнидзе, Харатин (Ориховский, 62), Демченко - Топалов (Третьяков, 62), Безбородько (Паулаускас, 61), Алефиренко (Велетень, 69).

Предупреждения: Мороз, Груша - Гагнидзе, Бондаренко.

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