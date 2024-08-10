Колос - Ингулец: Обзор матча чемпионата Украины 10.08.2024

На двоих у команд по одному удару в створ ворот.

В рамках 2-го тура УПЛ Колос на своем поле встретился с Ингульцом.

Команды провели достаточно равный поединок, в котором чуть сильнее по игре были подопечные Александра Поздеева.

Именно хозяева создали самый опасный момент матча, но Топалов не смог замкнуть прострел от Цурикова.

Ингулец больше контролировал мяч, и тоже имел свой момент. Козак опасно бил по воротам Пахолюка, но молодой талант ковалевцев справился с достаточно опасным ударом.

Забить, впрочем, не удалось ни одной из команд, поэтому, Колос и Ингулец разошлись нулевой ничьей.

Статистика матча УПЛ Колос - Ингулец

Колос - Ингулец 0:0

Удары: 5 - 7

Удары в створ ворот: 1 - 1

Фолы: 9 - 12

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