Колос - Ингулец: Обзор матча чемпионата Украины 10.08.2024
На двоих у команд по одному удару в створ ворот.
В рамках 2-го тура УПЛ Колос на своем поле встретился с Ингульцом.
Команды провели достаточно равный поединок, в котором чуть сильнее по игре были подопечные Александра Поздеева.
Именно хозяева создали самый опасный момент матча, но Топалов не смог замкнуть прострел от Цурикова.
Ингулец больше контролировал мяч, и тоже имел свой момент. Козак опасно бил по воротам Пахолюка, но молодой талант ковалевцев справился с достаточно опасным ударом.
Забить, впрочем, не удалось ни одной из команд, поэтому, Колос и Ингулец разошлись нулевой ничьей.
Статистика матча УПЛ Колос - Ингулец
Колос - Ингулец 0:0
Удары: 5 - 7
Удары в створ ворот: 1 - 1
Фолы: 9 - 12
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