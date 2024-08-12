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Спокойной ночи: герой Полесья использовал фирменный жест Карри, чтобы отметить гол в ворота Шахтера

Возможно, теперь всем стало ясно, за кем Сергей Чоботенко следил за день до матча с "горняками".
Сегодня, 00:17
Сергей Чоботенко / https://www.instagram.com/fcpolissya
Сергей Чоботенко / https://www.instagram.com/fcpolissya

Полесье стало автором главной сенсации на старте сезона Украинской Премьер-лиги, обыграв Шахтер со счетом 1:0.

Автором единственного гола поединка стал вице-капитан житомирского клуба Сергей Чоботенко: в середине первого тайма защитник ударом головой замкнул подачу с углового в исполнении Александра Назаренко.

Свой первый результативный удар в сезоне 27-летний игрок решил отметить интересным образом - он сложил ладони и приложил их к голове.

Это сразу же привело к мысли, что Чоботенко днем ранее следил за финалом баскетбольного турнира Олимпиады-2024, в котором сборная США обыграла сборную Франции (98:87), благодаря невероятному Стефу Карри.

Примечательно, что именно лидер Голден Стэйт Уорриорз в последние несколько лет сделал популярным этот жест.

Стеф Карри и Сергей Чоботенко
Стеф Карри и Сергей Чоботенко

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Однако это лишь предположение, ведь сам Чоботенко пока что ни подтвердил, ни опроверг, что его празднование гола было вдохновлено именно "Шефом".

Напомним, что после победного финала Олимпиады-2024 Стеф Карри признался, что его самого впечатлил последний из восьми трехочковых, которые он реализовал в финальном матче против Франции.

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