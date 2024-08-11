Карри: Последний трехочковый против Франции впечатлил даже меня

Стеф Карри стал главным героем сборной США в финале Олимпиады против сборной Франции (98:87).

Когда французы пытались сократить отставание в счете, лидер Голден Стэйт отвечал своими убойными трехочковыми, которые и поставили крест на надеждах местной публики на олимпийское "золото".

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В комментарии после матча "Шеф" признался, что последнее его дальнее попадание поразило его самого.

"Как я говорил ранее, во время каждого броска ты думешь, что он попадет в цель. Это было в конце серии сплошных попаданий. Я видел только кольцо, даже не видел, кто передо мной. Я знал, что было мало времени. Но это произвело на меня впечатление. Я, конечно, впечатлил самого себя", - цитирует Стефа BasketNews.

Stephen Curry on his last three-pointer in the Olympic Final:



'I impressed myself, for sure.' 😅🔥 #Paris2024 pic.twitter.com/YlXRaAhhvi — BasketNews (@BasketNews_com) August 10, 2024

Here’s the French commentary to Steph Curry’s game winning threes.



You’re gonna love it 🤣🤣🤣🤣#Olympics #Basketball pic.twitter.com/MnusPwPzcu — Justin 🇺🇸 (@justinc_99) August 10, 2024

За практически 30 минут на паркете Карри набрал 24 очка и 5 передач, реализовав 8 из 13 бросков из-за дуги.

Ранее соотечественник Стефа Карри Кевин Дюрант признался, что, возможно, он отправится за своим пятым "золотом" на Олимпиаду-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

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