Футболист Динамо показал свадебные фотографии
Антон Боль женился летом текущего года.
Защитник киевского Динамо Антон Боль опубликовал новый пост в Instagram.
21-летний футболист поделился свадебными фотографиями.
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Антон заключил брак со своей возлюбленной Анастасией в июне текущего года.
"Рожден быть твоим. 21 06 2024", - написал украинец.
Ранее сообщалось, что Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей.
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