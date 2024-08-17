Футболист Динамо показал свадебные фотографии

Антон Боль и его супруга Анастасия / instagram.com/antonbol3

Защитник киевского Динамо Антон Боль опубликовал новый пост в Instagram.

21-летний футболист поделился свадебными фотографиями.

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Антон заключил брак со своей возлюбленной Анастасией в июне текущего года.

"Рожден быть твоим. 21 06 2024", - написал украинец.

instagram.com/antonbol3

instagram.com/antonbol3

instagram.com/antonbol3

instagram.com/antonbol3

Ранее сообщалось, что Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей.

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