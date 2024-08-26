"Чтобы никто и никогда не чувствовал": Шовковский прокомментировал массированный обстрел Украины

Главный тренер Динамо Александр Шовковский перед матчем плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Зальцбурга высказался по поводу массированного обстрела Украины российскими оккупантами.

По словам специалиста, столичный клуб поблагодарил защитников, которые дают возможность играть в футбол.

Читай также: "Я поставлю на них деньги": Милевский удивил прогнозом на ответный матч между Динамо и Зальцбургом

"Прежде всего, хотел бы присоединиться к словам, которые только что сказал Владимир Бражко: утром мы все были взволнованы из-за массированного обстрела в Украине. Происходящее у нас в стране в течение последних десяти лет и двух с половиной лет полномасштабного вторжения России накладывает отпечаток на все наши мысли и чувства.

Мы не отделяем себя от Украины и нашего народа, хоть и находимся за границей. Это очень непросто, и дай бог, чтобы больше никто и никогда подобного не чувствовал.

Также хочу выразить безграничное спасибо нашим защитникам и защитницам за их работу, за то, что дают нам возможность играть в футбол и дарить крайне необходимые положительные эмоции. Это непросто, но мы прекрасно понимаем, что им гораздо сложнее".

Матч Зальцбург - Динамо состоится 27 августа. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!