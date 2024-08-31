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Черноморец - Полесье 1:4: обзор матча и результат игры 31.08.2024

Житомирская команда в первом тайме сделала результат, закрепив его в компенсированное к матчу время.
Сегодня, 20:08
Полесье обыграло Черноморец / ФК Полесье
Полесье обыграло Черноморец / ФК Полесье

В субботу, 31 августа, Черноморец принимал в Одессе Полесье в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

Гости еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество, а в компенсированное к матчу время добили соперника - 4:1.

Полесье вышло вперед уже в дебюте встречи, когда на третьей минуте Александр Назаренко реализовал пенальти, записав на свой счет пятый забитый мяч в нынешнем чемпионате. Спустя пять минут Пайшао удвоил преимущество "волков", отличившись с передачи автора первого гола.

ФК Полесье
ФК Полесье

На 35-й минуте Полесье заработало еще один пенальти, но Таллес Коста ударом с одиннадцатиметровой отметки не сумел переиграть Артура Рудько. Тем не менее Алексей Гуцуляк успешно сыграл на добивании. Перед перерывом Черноморцу удалось сократить отставание, когда Богдан Бутко отлично пробил в дальнюю девятку.

ФК Полесье
ФК Полесье

Все же уже в компенсированное к матчу время результат снова разгромным сделал Богдан Леднев, подправивший в ворота удар от Пайшао.

Полесье на данный момент занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав десять очков в четырех сыгранных матчах. Черноморец после пяти поединков имеет всего три балла и идет на 14-й позиции.

Статистика матча Черноморец - Полесье 5-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Полесье 1:4

Голы: Бутко, 45+4 - Назаренко, 3 (пен.), Пайшао, 8, Гуцуляк, 35, Леднев, 90+5.

На 35-й минуте Таллес не реализовал пенальти

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 7 - 18
Удары в створ: 5 - 11
Угловые: 2 - 6
Фолы: 6 - 18
Атаки: 100 - 110

Черноморец: Рудько - Бутко, Удод, Ермаков (Кисиль, 46), Кайо - Габелок, Билошевский, Шпорн (Сигеев, 46) - Попов (Нето, 75), Хобленко, Петряк.

Полесье: Волынец - Тейлор (Смоляков, 40), Виалле, Чоботенко, Михайличенко - Таллес (Мустафаев, 63), Бабенко, Крушинский (Борел, 76) - Гуцуляк (Макуана, 46), Пайшао, Назаренко (Леднев, 62)

Предупреждения: Кисиль - Гуцуляк, Макуана, Пайшао.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Полесье

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