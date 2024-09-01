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Верес - Левый Берег 1:3: обзор матча и результат игры 01.09.2024

Ровенская команда с двумя отмененными голами и нереализованным пенальти не удержала преимущество над соперником.
Сегодня, 15:05
Левый Берег обыграл Верес / ФК Левый Берег
Левый Берег обыграл Верес / ФК Левый Берег

В воскресенье, 1 сентября, Верес принимал на своем поле Левый Берег в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

Ровенская команда в драматичном противостоянии, имея преимущество, позволила сопернику отыграться и вырвать победу со счетом 3:1.

ФК Левый Берег
ФК Левый Берег

Верес мог выйти вперед уже на восьмой минуте, но забитый мяч был отменен из-за офсайда у Владислава Шарая. Тем не менее полноправный гол ровенской команды был засчитан на 15-й минуте, когда Руслан Степанюк успешно сыграл на добивании в штрафной.

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В середине тайма арбитр аннулировал еще одно взятие ворот в исполнении Вереса из-за игры рукой, а на 34-й минуте хозяева поля снова упустили реальный шанс увеличить преимущество - Николай Гайдучик не реализовал пенальти, угодив в перекладину.

ФК Левый Берег
ФК Левый Берег

Минимальный счет продержался до 66-й минуты, когда положение выровнял Клим Приходько, который только появился на поле. Ближе к концу встречи уже самому Левому Берегу удалось выйти вперед - тот же Приходько на 82-й минуте теперь уже ассистировал также вышедшему на замену Тарасу Галасу. Добил хозяев Руслан Дедух, который своей возможностью забить с одиннадцатиметровой отметки воспользовался.

ФК Левый Берег
ФК Левый Берег

Верес остался с четырьмя очками в активе и занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Левый Берег набрал шесть баллов и поднялся на десятую позицию.

Статистика матча Верес - Левый Берег 5-го тура чемпионата Украины

Верес - Левый Берег 1:3

Голы: Степанюк, 15 - Приходько, 66, Галас, 82, Дедух, 86 (пен.)

На 34-й минуте Гайдучик не реализовал пенальти

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 15 - 10
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 7 - 5
Фолы: 19 - 7
Атаки: 21 - 13

Верес: Кожухар - Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Куция (Клец, 46), Яго (Кучеров, 75) - Шарай (Луан, 67), Степанюк, Дахновский (Смеян, 83) - Гайдучик (Мрвальевич, 76).

Левый Берег: Механив - Соколов, Семенов, Шаповал, Дударенко - Дедух, Банада (Галас, 65) - Синица (Косовский, 90), Спиваков (Приходько, 65), М. Когут (Войцеховский, 65) - Сухоручко (Литовченко, 90+3).

Предупреждения: Куция, Шарай, Яго - Сухоручко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ верес чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Левый Берег

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