Определился потенциальный соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА

Во вторник, 3 сентября, состоялась жеребьевка первых раундов Юношеской Лиги УЕФА-2024/25.

Киевское Динамо начнет свое выступление со второго раунда Пути чемпионов. Украинский клуб встретится с победителем пары Линкольн (Гибралтар) – Марибор (Словения).

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Матчи пройдут 23 октября и 6 ноября.

В случае выхода дальше, киевляне встретятся с победителем пути Бюлис (Албания) – 2 Коррика (Косово) / Дублин (Ирландия) – Стьярнан (Исландия).

Ранее Суркис оценил соперников Динамо в Лиге Европы.

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