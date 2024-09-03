Определился потенциальный соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА
Киевляне начнут квалификацию со второго раунда.
Во вторник, 3 сентября, состоялась жеребьевка первых раундов Юношеской Лиги УЕФА-2024/25.
Киевское Динамо начнет свое выступление со второго раунда Пути чемпионов. Украинский клуб встретится с победителем пары Линкольн (Гибралтар) – Марибор (Словения).
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Матчи пройдут 23 октября и 6 ноября.
В случае выхода дальше, киевляне встретятся с победителем пути Бюлис (Албания) – 2 Коррика (Косово) / Дублин (Ирландия) – Стьярнан (Исландия).
Ранее Суркис оценил соперников Динамо в Лиге Европы.
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