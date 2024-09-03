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Определился потенциальный соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА

Киевляне начнут квалификацию со второго раунда.
Сегодня, 15:35
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

Во вторник, 3 сентября, состоялась жеребьевка первых раундов Юношеской Лиги УЕФА-2024/25.

Киевское Динамо начнет свое выступление со второго раунда Пути чемпионов. Украинский клуб встретится с победителем пары Линкольн (Гибралтар) – Марибор (Словения). 

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Матчи пройдут 23 октября и 6 ноября.

В случае выхода дальше, киевляне встретятся с победителем пути Бюлис (Албания) – 2 Коррика (Косово) / Дублин (Ирландия) – Стьярнан (Исландия).

Ранее Суркис оценил соперников Динамо в Лиге Европы.

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