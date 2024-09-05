Защитник Шахтера перешел в топ-клуб Израиля
Лемкин вернулся в свой бывший клуб.
Действующий чемпион Израиля Маккаби Тель-Авив оформил перехода защитника Шахтера Става Лемкина.
Маккаби арендовал 21-летнего игрока на один сезон с опцией выкупа.
Читай также: Бывший футболист Шахтера продолжил карьеру в клубе Яремчука
В израильской команде Став будет играть под четвертым номером.
Напомним, Лемкин перешел в Шахтер летом минувшего года из Маккаби Тель-Авив за 850 тысяч евро. За это время он провел пять матчей за украинский клуб.
Ранее сообщалось, что бывший вингер Шахтера и Баварии зарегистрировался на OnlyFans.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!