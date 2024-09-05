Защитник Шахтера перешел в топ-клуб Израиля

Действующий чемпион Израиля Маккаби Тель-Авив оформил перехода защитника Шахтера Става Лемкина.

Маккаби арендовал 21-летнего игрока на один сезон с опцией выкупа.

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В израильской команде Став будет играть под четвертым номером.

Напомним, Лемкин перешел в Шахтер летом минувшего года из Маккаби Тель-Авив за 850 тысяч евро. За это время он провел пять матчей за украинский клуб.

Ранее сообщалось, что бывший вингер Шахтера и Баварии зарегистрировался на OnlyFans.

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