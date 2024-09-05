Вратарь Шахтера: В моем детстве все восхищались Ярмоленко

Вратарь донецкого Шахтера Кирилл Фесюн дал интервью порталу Football.ua

Украинец рассказал, думал ли он заниматься другими видами спорта, учитывая, что в его родном городе - Чернигове, воспитали таких спортсменов, как Елена Костевич, Оксана Хвостенко и Артем Прима.

По словам Фесюна, для него всегда футбол был на первом месте.

«Вообще нет. Понимаете, у меня с самого детства футбол был на первом месте. Мне нравилось играть в футбол, смотреть футбол. Кроме футбола мне больше ничего не нравилось, поэтому мой выбор, без шансов был связан только с этим видом спорта. С первого класса я мечтал быть футболистом».

Также Кирилл рассказал, что несмотря на то, что он вратарь, его кумиром в детстве был Андрей Ярмоленко.

«В моем детстве все черниговские мальчики восхищались Андреем Ярмоленко. Я не был исключением. Когда он приезжал к нам на футбольные турниры - это был действительно настоящий праздник. Мы всегда очень ждали этой встречи. Поэтому моим кумиром в детстве был именно Ярмоленко».

Голкипер поделился воспоминаниями о СДЮШОР Юность, в которой начинал свои шаги в футболе.

«Мы с Данилом Скорко одного года рождения, с самого детства занимались в одной возрастной группе. СДЮШОР Юность - это, в первую очередь, тренеры. Они очень сильные в Юности, благодаря им я получил сильную базу для дальнейшего развития в профессиональном футболе. Поэтому этим специалистам большая благодарность.

Сейчас с инфраструктурой значительно лучше, если сравнивать с теми временами, когда я там тренировался. В моем детстве было одно поле не очень хорошего качества с натуральным покрытием, на нем мы занимались летом. А зимой уже переходили в зал. Сейчас уже сделали реконструкцию стадиона, положили искусственный газон, поэтому для детей есть все условия, чтобы они прогрессировали и становились новыми звездами украинского футбол», - резюмировал футболист

Напомним, этим летом Фесюн перебрался в стан «горняков» из ковалевского Колоса

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