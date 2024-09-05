iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вратарь Шахтера: В моем детстве все восхищались Ярмоленко

Кирилл Фесюн поделился воспоминаниями в интервью Football.Ua
Сегодня, 20:54
Кирил Фесюн / Шахтер
Кирил Фесюн / Шахтер

Вратарь донецкого Шахтера Кирилл Фесюн дал интервью порталу Football.ua

Украинец рассказал, думал ли он заниматься другими видами спорта, учитывая, что в его родном городе - Чернигове, воспитали таких спортсменов, как Елена Костевич, Оксана Хвостенко и Артем Прима.

По словам Фесюна, для него всегда футбол был на первом месте.

«Вообще нет. Понимаете, у меня с самого детства футбол был на первом месте. Мне нравилось играть в футбол, смотреть футбол. Кроме футбола мне больше ничего не нравилось, поэтому мой выбор, без шансов был связан только с этим видом спорта. С первого класса я мечтал быть футболистом».

Также Кирилл рассказал, что несмотря на то, что он вратарь, его кумиром в детстве был Андрей Ярмоленко.

«В моем детстве все черниговские мальчики восхищались Андреем Ярмоленко. Я не был исключением. Когда он приезжал к нам на футбольные турниры - это был действительно настоящий праздник. Мы всегда очень ждали этой встречи. Поэтому моим кумиром в детстве был именно Ярмоленко».

Голкипер поделился воспоминаниями о СДЮШОР Юность, в которой начинал свои шаги в футболе.

«Мы с Данилом Скорко одного года рождения, с самого детства занимались в одной возрастной группе. СДЮШОР Юность - это, в первую очередь, тренеры. Они очень сильные в Юности, благодаря им я получил сильную базу для дальнейшего развития в профессиональном футболе. Поэтому этим специалистам большая благодарность. 

Сейчас с инфраструктурой значительно лучше, если сравнивать с теми временами, когда я там тренировался. В моем детстве было одно поле не очень хорошего качества с натуральным покрытием, на нем мы занимались летом. А зимой уже переходили в зал. Сейчас уже сделали реконструкцию стадиона, положили искусственный газон, поэтому для детей есть все условия, чтобы они прогрессировали и становились новыми звездами украинского футбол», - резюмировал футболист

Напомним, этим летом Фесюн перебрался в стан «горняков» из ковалевского Колоса

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер динамо Андрей Ярмоленко Кирил Фесюн

Статьи по теме

Фесюн: Где я, а где Брентфорд Фесюн: Где я, а где Брентфорд
Ярмоленко озвучил цели сборной Украины на первый матч Лиги наций, вспомнив Евро-2024 Ярмоленко озвучил цели сборной Украины на первый матч Лиги наций, вспомнив Евро-2024
Шахтер обнародовал заявку на матчи основного этапа Лиги чемпионов Шахтер обнародовал заявку на матчи основного этапа Лиги чемпионов
The International 2024: Определились все пары посевных матчей The International 2024: Определились все пары посевных матчей
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:52
The International 2024: Определились все пары посевных матчей
Олимпийские игры21:45
Украина завоевала серебряную медаль Паралимпиады по голболу
Олимпийские игры21:35
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены заработали уже 60 наград
Олимпийские игры21:32
Украина выиграла 60-ю медаль на Паралимпиаде в комбинированной эстафете
Европа21:23
Фесюн: Где я, а где Брентфорд
Легкая атлетика21:10
Магучих и Геращенко выиграли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Украина20:54
Вратарь Шахтера: В моем детстве все восхищались Ярмоленко
Олимпийские игры20:37
Ботурчук - двукратный призер Паралимпиады-2024
Олимпийские игры20:06
Хорава - бронзовый призер Паралимпиады в дзюдо
Европа20:04
Реал продлит контракт с одной из легенд клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK