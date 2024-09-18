Бывший голкипер Шахтера назвал главную проблему подопечных Пушича

Донецкий Шахтер довольно слабо начал новый сезон украинской Премьер-лиги. Подопечные Марино Пушича проиграли Полесью и Александрии, а также обыграли Левый Берег, Ворсклу и Карпаты.

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Бывший голкипер "оранжево-черных" Юрий Вирт раскритиковал "горняков", указав на главную проблему нынешнего Шахтера:

"В матче против Карпат Шахтер наделал кучу ошибок в защите. Особенно когда им забивал Пидлепенец после углового: бил Евгений с вратарской и никто его не опекал. Не дорабатывает команда в обороне.

Проблемы в защите есть – это очевидно. Однако претензии и огромные вопросы перед стартом в ЛЧ не только к Конопле и Бондарю, но и ко всем игрокам. Не дорабатывает в обороне команда в целом.

Однажды очень легко команды-соперницы Шахтера в УПЛ создают моменты у их ворот. Я даже и не помню, когда в последний раз на внутренней арене «горняки» пропускали четыре гола, как это было с Александрией», - цитирует Вирта портал Украинский футбол.

Напомним, уже сегодня, 18 сентября, донецкий Шахтер стартует в основном этапе розыгрыша Лиги чемпионов. Первый матч "горняки" проведут против итальянской Болонье.

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