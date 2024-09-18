"Шахтер отклонил предложения": Судаков признался, какие топ-клубы интересовались им летом

Георгий Судаков был близок к переезду в Италию.

Украинский полузащитник Георгий Судаков не скрывал свое желание покинуть донецкий Шахтер в летнее трансферное окно, всячески намекая на руководство "горняков", но трансфер так и не состоялся.

Читай также: Судаков - самый рейтинговый, у Сикана самый большой апгрейд: Шахтер показал рейтинги в EAFC 25

Футболист сборной Украины признался, что летом руководство Шахтера отклонило предложения Милана и Ювентуса:

"Правда ли, что меня хотели подписать Ювентус и Милан? Да, я получал такие предложения, но их отверг Шахтер.

Зинченко в Арсенале, Мудрик в Челси и Довбик в Роме? Я думаю, что украинский талант, привычка много работать и стремиться к своей цели, не жалея себя, являются ключевыми их качествами, они отказываются от своего детства ради шанса стать футболистом", - цитирует Судакова Calciomercato.

Напомним, уже сегодня, 18 сентября, донецкий Шахтер стартует в основном этапе розыгрыша Лиги чемпионов. Первый матч "горняки" проведут против итальянской Болоньи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!