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"Шахтер отклонил предложения": Судаков признался, какие топ-клубы интересовались им летом

Георгий Судаков был близок к переезду в Италию.
Сегодня, 11:26
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк

Украинский полузащитник Георгий Судаков не скрывал свое желание покинуть донецкий Шахтер в летнее трансферное окно, всячески намекая на руководство "горняков", но трансфер так и не состоялся.

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Футболист сборной Украины признался, что летом руководство Шахтера отклонило предложения Милана и Ювентуса:

"Правда ли, что меня хотели подписать Ювентус и Милан? Да, я получал такие предложения, но их отверг Шахтер.

Зинченко в Арсенале, Мудрик в Челси и Довбик в Роме? Я думаю, что украинский талант, привычка много работать и стремиться к своей цели, не жалея себя, являются ключевыми их качествами, они отказываются от своего детства ради шанса стать футболистом", - цитирует Судакова Calciomercato.

Напомним, уже сегодня, 18 сентября, донецкий Шахтер стартует в основном этапе розыгрыша Лиги чемпионов. Первый матч "горняки" проведут против итальянской Болоньи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Шахтер Георгий Судаков

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