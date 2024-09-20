Ярмоленко получил тренерский А-диплом УЕФА
В пятницу, 20 сентября, в Киеве состоялось вручение тренерских А-дипломов УЕФА ряду специалистов.
Как сообщает официальный сайт УАФ, среди тех, кто проходил обучение (теоретические и практические сессии), был капитан Динамо Андрей Ярмоленко.
Теперь ветеран "бело-синих" вместе с некоторыми коллегами по УПЛ также владеет данным тренерским дипломом. Это позволит ему работать ассистентом главного тренера.
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Всего же диплом получили 22 специалиста:
- Сергей Бондарь (ФК Динамо);
- Руслан Бондарь (ФК Рось);
- Андрей Гитченко (ФК Полесье);
- Денис Голоколосов (ФК Динамо);
- Андрей Дигас (ФК Карпаты);
- Андрей Заболотный (Восход);
- Виктор Загнойко;
- Юрий Замараев (СК Днепр-1);
- Андрей Запорожан (ФК Левый Берег);
- Ярослав Калин (ФК Оболонь);
- Карина Кулаковская (ФК Мариуполь);
- Людмила Лемешко;
- Игор Луценко (ФК Верес);
- Алексей Прилепов (ФК Кривбасс);
- Александр Тарасенко (ФК Александрия);
- Хамза Тимуми;
- Юрий Ткачук (ФК Левый Берег);
- Владимир Тумановский (ФСК Мариуполь);
- Дмитрий Чирикал (ПРК Дружба);
- Роман Шпица (ФК Динамо);
- Андрей Ярмоленко (ФК Динамо);
- Юрей Ястребинский (ФК Динамо).
Лицензии вручали заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КНУСА, доктор психологических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Александр Шамич, директор Центра лицензирования УАФ, доктор наук по физическому воспитанию и спорту, профессор, заслуженный тренер Украины Валерий Шамардин и методист Центра лицензирования УАФ А-дипломов УЕФА Игорь Химич.
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