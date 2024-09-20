Ярмоленко получил тренерский А-диплом УЕФА

Капитан Динамо готовит вариант на жизнь после завершения игровой карьеры.

В пятницу, 20 сентября, в Киеве состоялось вручение тренерских А-дипломов УЕФА ряду специалистов.

Как сообщает официальный сайт УАФ, среди тех, кто проходил обучение (теоретические и практические сессии), был капитан Динамо Андрей Ярмоленко.

Теперь ветеран "бело-синих" вместе с некоторыми коллегами по УПЛ также владеет данным тренерским дипломом. Это позволит ему работать ассистентом главного тренера.

Источник: УАФ

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Всего же диплом получили 22 специалиста:

Сергей Бондарь (ФК Динамо);

Руслан Бондарь (ФК Рось);

Андрей Гитченко (ФК Полесье);

Денис Голоколосов (ФК Динамо);

Андрей Дигас (ФК Карпаты);

Андрей Заболотный (Восход);

Виктор Загнойко;

Юрий Замараев (СК Днепр-1);

Андрей Запорожан (ФК Левый Берег);

Ярослав Калин (ФК Оболонь);

Карина Кулаковская (ФК Мариуполь);

Людмила Лемешко;

Игор Луценко (ФК Верес);

Алексей Прилепов (ФК Кривбасс);

Александр Тарасенко (ФК Александрия);

Хамза Тимуми;

Юрий Ткачук (ФК Левый Берег);

Владимир Тумановский (ФСК Мариуполь);

Дмитрий Чирикал (ПРК Дружба);

Роман Шпица (ФК Динамо);

Андрей Ярмоленко (ФК Динамо);

Юрей Ястребинский (ФК Динамо).

Лицензии вручали заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КНУСА, доктор психологических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Александр Шамич, директор Центра лицензирования УАФ, доктор наук по физическому воспитанию и спорту, профессор, заслуженный тренер Украины Валерий Шамардин и методист Центра лицензирования УАФ А-дипломов УЕФА Игорь Химич.

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