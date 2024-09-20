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Ярмоленко получил тренерский А-диплом УЕФА

Капитан Динамо готовит вариант на жизнь после завершения игровой карьеры.
Сегодня, 14:25
Андрей Ярмоленко (по центру) / УАФ
Андрей Ярмоленко (по центру) / УАФ

В пятницу, 20 сентября, в Киеве состоялось вручение тренерских А-дипломов УЕФА ряду специалистов.

Как сообщает официальный сайт УАФ, среди тех, кто проходил обучение (теоретические и практические сессии), был капитан Динамо Андрей Ярмоленко.

Теперь ветеран "бело-синих" вместе с некоторыми коллегами по УПЛ также владеет данным тренерским дипломом. Это позволит ему работать ассистентом главного тренера.

Источник: УАФ

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Всего же диплом получили 22 специалиста:

  • Сергей Бондарь (ФК Динамо);
  • Руслан Бондарь (ФК Рось);
  • Андрей Гитченко (ФК Полесье);
  • Денис Голоколосов (ФК Динамо);
  • Андрей Дигас (ФК Карпаты);
  • Андрей Заболотный (Восход);
  • Виктор Загнойко;
  • Юрий Замараев (СК Днепр-1);
  • Андрей Запорожан (ФК Левый Берег);
  • Ярослав Калин (ФК Оболонь);
  • Карина Кулаковская (ФК Мариуполь);
  • Людмила Лемешко;
  • Игор Луценко (ФК Верес);
  • Алексей Прилепов (ФК Кривбасс);
  • Александр Тарасенко (ФК Александрия);
  • Хамза Тимуми;
  • Юрий Ткачук (ФК Левый Берег);
  • Владимир Тумановский (ФСК Мариуполь);
  • Дмитрий Чирикал (ПРК Дружба);
  • Роман Шпица (ФК Динамо);
  • Андрей Ярмоленко (ФК Динамо);
  • Юрей Ястребинский (ФК Динамо).

Лицензии вручали заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КНУСА, доктор психологических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Александр Шамич, директор Центра лицензирования УАФ, доктор наук по физическому воспитанию и спорту, профессор, заслуженный тренер Украины Валерий Шамардин и методист Центра лицензирования УАФ А-дипломов УЕФА Игорь Химич.

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