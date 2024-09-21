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Карпаты минимально переиграли Черноморец на выезде - львовяне пол тайма играли в меньшинстве

Победу подопечным Лупашко принес гол Сакива.
Сегодня, 15:04
Карпаты - Черноморец / ФК Карпаты Львов
Карпаты - Черноморец / ФК Карпаты Львов

Львовские Карпаты минимально обыграли одесский Черноморец в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги благодаря голу Тараса Сакива (1:0).

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Подопечные Владислава Лупашко были фаворитами матча на бумаге и уже с самого начала игры начали доказывать это. "Львы" забрали мяч под свой контроль, однако до ударов дело довести никак не удавалось. В середине первой половины встречи "моряки" выровняли игру, переведя ее в основном в центр поля с единичными выпадами у каждой из команд. Сухие 0-0 – так и завершилась первая половина игры.

Во втором тайме было куда веселее. Львовяне смогли выйти вперед. Тарас Саков переиграл Артура Рудька на старте второй половины игры, открыв счет в матче - хороший удар удался защитнику. А уже на 64 минуте игры красную карточку получил Владимир Адамюк, что значительно усложнило задачу "львам". Однако подопечные Лупашко смогли удержать победный счет, несмотря на все попытки "моряков" отыграться.

Черноморец – Карпаты 0:1

Гол: Сакив, 52

Черноморец: Рудько - Бутко, Лацабидзе (Сигеев, 62), Скиба, Удод, Кисиль - Габелок (Пшеничнюк, 75), Белошевский - Кайо (Нето, 62), Хобленко (Попов, 62), Петряк (Я.)

Карпаты: Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Адамюк, Сакив - Чачуа (Клименко, 77), Альварес, Бруниньо (Шах, 59) - Стенио (Подлепенец, 66), Игор (Устименко, 76), Очер.

Предупреждения: Удод, Петряк, Сигеев, Пшеничнюк - Адамюк, Кемкин

На 64-й минуте был удален Владимир Адамюк (Карпаты) (второе предупреждение).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Черноморец ФК Карпаты

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