Шапаренко вступил в перепалку с фанатом, который наехал на игроков Динамо из-за поражения от Лацио
Украинец провел беседу с одним из болельщиков.
В рамках восьмого тура чемпионата Украины Динамо обыграло Левый Берег.
Во время поединка один из фанатов на трибунах высказал претензии к игрокам столичного клуба из-за поражения команды в первом туре Лиги Европы от римского Лацио (0:3).
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Боолельщик упрекнул, что футболисты показали недостаточную самоотдачу в матче.
В спор с возмущенным фанатом вступил Шапаренко.
Отметим, что в четверг, 3 октября, Динамо сыграет с Хоффенхаймом в рамках второго тура Лиги Европы.
Ранее игрок Динамо забил первый гол в аренде за испанский клуб.
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