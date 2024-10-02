Шапаренко вступил в перепалку с фанатом, который наехал на игроков Динамо из-за поражения от Лацио

Украинец провел беседу с одним из болельщиков.

В рамках восьмого тура чемпионата Украины Динамо обыграло Левый Берег.

Во время поединка один из фанатов на трибунах высказал претензии к игрокам столичного клуба из-за поражения команды в первом туре Лиги Европы от римского Лацио (0:3).

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Боолельщик упрекнул, что футболисты показали недостаточную самоотдачу в матче.

В спор с возмущенным фанатом вступил Шапаренко.

Отметим, что в четверг, 3 октября, Динамо сыграет с Хоффенхаймом в рамках второго тура Лиги Европы.

Ранее игрок Динамо забил первый гол в аренде за испанский клуб.

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