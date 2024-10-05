Рух в четвертый раз подряд сыграл вничью, вырвав ее у Александрии в последние секунды матча

В рамках 8-го тура УПЛ Александрия на своем поле встретилась с Рухом.

Команды проводили достаточно ровный, напряженный поединок с кучей борьбы и игрой на встречных курсах.

Много атак не дошло до ударов благодаря прекрасной игре защитников обоих коллективов, что помогало держать интригу до последнего, но в конце поединка зрители все же увидели и ошибки со стороны коллективов, которые оборонялись.

Сначала Дмитрий Ледвий чрезвычайно неудачно сыграл во время начала владения мячом своей командой, отпасовав на Александра Филиппова. Нападающий Александрии не слишком удачно обработал мяч, но все же за счет большого количества свободного пространства и времени сумел подумать над принятием решения и сделал все правильно, отправив мяч в по сути пустые ворота.

Чуть позже Кампуш наступил на ногу Игорю Краснопиру в штрафной площадке. После просмотра VAR был назначен пенальти, и его реализовал «пострадавший».

Таким образом, победителя матча определить не удалось, а коллектив Руслана Ротаня предоставил своим преследователям возможность обойти их.

Александрия -- Рух 1:1

Голы Филиппов, 87 - Краснопир, 90+9

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