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Шахтер минимально переиграл Колос благодаря автоголу соперника

Илир Красничи, видимо, долго будет вспоминать этот матч.
Сегодня, 19:59
Колос - Шахтер / shakhtar.com
Колос - Шахтер / shakhtar.com

Донецкий Шахтер на выезде встретился с Колосом в матче-открытии 10 тура УПЛ.

Выезд в Ковалевку оказался сложным для «горняков». В первом тайме они так и не смогли найти ключ к воротам Дмитрия Пахолюка.

Вторая половина встречи также была сложной для гранда украинского футбола, но им помогла «улыбка фортуны» в виде автогола Илира Красничи.

Косовар пытался перехватить пас Александра Зубкова на Георгия Судакова, который находился в опасной позиции, но в итоге в подкате он отправил мяч мимо Пахолюка и прямиком в сетку ворот.

Колос после этого имел несколько опасных атак и должен был сравнивать счет за несколько мгновений до конца матча через автогол Ефима Конопли, но, легионер ковалевцев Диего в начальной фазе атаки ударил по лицу Педро Энрике, в связи с чем взятие ворот отменили.

Колос - Шахтер 0:1

Гол Красничи (автогол), 59

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер Колос

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