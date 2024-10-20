Лидер Полесья описал эмоции после травмы Гуцуляка: Очень страшный момент

Полузащитник Полесья Алексей Гуцуляк получил тяжелую травму в матче сборной Украины против Чехии.

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Александр Назаренко откровенно рассказал, какие эмоции испытал, когда увидел столкновение Гуцуляка с Соучеком:

"Жуткий момент. Очень страшный. Там на скамейке было все очень видно и выглядело это не очень. Леха - боец, он пошел до конца, он не убрал голову.

Он настоящий волк, поэтому, когда его выносили с поля, то было не очень смотреть на него. Но потом он после матча отписал и сказал, что все хорошо, скоро вернется. Желаем его скорейшего восстановления", - сказал Назаренко.

Напомним, национальная сборная Украины минимально обыграла Грузию и сыграла вничью с Чехией в октябрьских матчах Лиги наций.

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