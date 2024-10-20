Бывший тренер Металлиста 1925 – о судьбе клуба: Это не просто игрушка

Бывший тренер Металлиста 1925 года Олег Голодюк, ныне возглавляющий юношескую команду Карпат, рассказал о президенте харьковчан Владимире Носове:

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"Мы близко не знакомы. Поскольку Носов не находится в Украине, мы однажды всей командой пообщались с ним по видеосвязи. Это было короткое знакомство, во время которого он поддержал команду".

Я увидел, что, несмотря на свои невероятные финансовые возможности, человек он очень прост. Также однозначно могу сказать, что Носов искренне переживает команду. Для этого это не просто игрушка.

У меня о Металлисте 1925 года остались замечательные воспоминания благодаря ребятам. У нас был отличный коллектив, который я очень ценю. Очень хорошо, что в украинском футболе вообще появляются такие люди, которые готовы вкладывать невероятные средства, даже несмотря на отсутствие результата. За это можно только поблагодарили.

Если Носов не разочаруется в этом проекте и продолжит его поддерживать на том же уровне, то рано или поздно у этой команды все получится. Металлист 1925 могут ждать большие перспективы", - сказал Голодюк.

Напомним, ныне Металлист 1925 года выступает в Первой лиге Украины.

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