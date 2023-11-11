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Голодюк - о матче с Полесьем: У них было на три игрока больше. Надеюсь, судья будет спать спокойно

Наставник Металлиста 1925 жестко раскритиковал суддейство в поединке против житомирского клуба.
Вчера, 20:49
Олег Голодюк / Металлист 1925
Олег Голодюк / Металлист 1925

Наставник харьковского Металлиста 1925 Олег Голодюк эмоционально отреагировал на поражение своей команды в матче против Полесья.

Украинский специалист жестко раскритиковал суддейскую бригаду во главе с Ярославом Козиком, которая назначила спорный пенальти в концовке матча.

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"Трудно о чем-то говорить, сейчас царят эмоции. Нужно немножко отойти. Поблагодарили ребят за сегодняшний матч. Были моменты, которые нам нужно улучшать, потому что не получалось сыграть так, как мы планировали. Надо отметить класс соперника - мы играли против очень хорошей команды, но и учитывая то, что у них на поле сегодня было на три человека больше, претензий к ребятам нет.

Говорю ли я о судьях? Если их можно так назвать после сегодняшнего матча. Мне... Ладно, проехали.

Претензии к главному арбитру по поводу всех 90 минут, так как он провел матч. Надеюсь, он сегодня будет спать спокойно".

Также Голодюк выделил то, над чем стоит его команде работать в игровом плане.

"Наверное, в первую очередь над выходом из обороны, в некоторых моментах нужно играть спокойнее. Не успевали правильно занять свои позиции и проводили не очень осмысленные атаки. Очень быстро возвращали мяч "Полесью" и, в основном, была игра от обороны в исполнении нашей команды.

Мы сильные, мы это переживем и постараемся в следующих матчах исправить ситуацию", - заявил украинец.

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