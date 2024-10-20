Заря - Кривбасс 0:1: обзор матча и результат игры 20.10.2024

"Черно-белые" уже на протяжении семи матчей подряд не могут обыграть команду своего бывшего тренера.

В воскресенье, 20 октября, в Киеве в последним матче очередного игрового дня десятого тура Украинской Премьер-лиги сошлись Заря и Кривбасс.

По ходу первого тайма номинальные гости постепенно смогли завладеть инициативой и создать несколько хороших моментов у ворот Никиты Турбаевского. Но голкипер "черно-белых" действовал надежно.

Однако эта надежность на мгновение куда-то пропала на старте второго тайма, когда Дэниэл Соса справился с Джорданом, ворвался в штрафную под острым углом и нанес удар в дальний угол. Турбаевский пустил мяч прямо над своей рукой.

После этого игра была равная, без значительного преимущества какой-либо из сторон. При таком сценарии поединок завершился минимальной победой Кривбасса.

Команда Юрия Вернидуба прервала двухматчевую серию поражений, за счет чего она поднялась на шестое место, имея 14 очков. При этом криворожский клуб обошел Рух и Зарю, которая с 12-ю очками опустилась на восьмое место.

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Статистика матча Заря - Кривбасс десятого тура УПЛ

Заря - Кривбасс 0:1

Гол: Соса, 48.

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 7 - 15

Удары в створ: 6 - 10

Фолы: 16 - 16

Заря: Турбаевский - Жуниньо (Слесарь, 68), Эскинья, Джордан, Вантух - Мичин, Башич (Хахлев, 68), Яцык (Бенито, 68) - Антюх, Будковский, Горбач.

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык - Аморозо (Бизимана, 56), Илич, Вакулко - Задерака (Кожушко, 71), Соса, Микитишин (Ндомбаси, 90+1).

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