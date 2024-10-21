Рух - Карпаты 0:1: обзор матча и результат игры 21.10.2024
В понедельник, 21 октября, в заключительном матче десятого тура украинской Премьер-лиги состоялось первое в истории львовское дерби, в котором Рух принимал Карпаты.
Победителями из противостояния вышли подопечные Владислава Лупашко, которые одолели соперника с минимальным преимуществом 1:0.
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Первый тайм прошел без особо опасных моментов и ударов, а единственное попадание Карпат в створ ворота перед перерывом, как оказалось, стало определяющим для всего поединка. На 43-й минуте Денис Мирошниченко навесил со штрафного, а Жан Педросо головой отправил мяч в сетку.
Под конец тайма соперники еще устроили толкотню, по итогам которой арбитр выдал по одному предупреждению представителям обеих команд.
Во второй половине встречи Рух действовал более активно и превзошел соперника статистически во владении и ударах, но не смог преобразовать своем преимущество в результат. После навеса от Виталия Романа "зелено-белым" помогла стойка ворот, а удары Ильи Квасницы на добивании, Евгения Пастуха после подачи углового и Марка Сапуги цели не достигли.
На данный момент Рух с 13 очками идет на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ. Карпаты с 12 баллами расположились на одну позицию ниже.
Статистика матча Рух - Карпаты десятого тура чемпионата Украины
Рух - Карпаты 0:1
Гол: Педросо, 43
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 15 - 9
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 4 - 5
Фолы: 7 - 15
Рух: Ледвий - Сыч, Холод, Дидык, Роман - Федор, Пидгурский (Сапуга, 59), Притула (Пастух, 53) - Карабин (Плюман, 79), Краснопир, Климчук (Квасница, 59).
Карпаты: Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Адамюк (Векляк, 81) - Чачуа, Альварес, Бруниньо (Пидлепенец, 62) - Стенио, Игор (Устименко, 76), Очеретько (Шах, 62).
Предупреждения: Климчук - Мирошниченко.
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