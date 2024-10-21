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Рух - Карпаты 0:1: обзор матча и результат игры 21.10.2024

Противостояние команд завершилось минимальной победой "зелено-белых".
Сегодня, 20:00
Карпаты обыграли Рух / ФК Карпаты Львов
Карпаты обыграли Рух / ФК Карпаты Львов

В понедельник, 21 октября, в заключительном матче десятого тура украинской Премьер-лиги состоялось первое в истории львовское дерби, в котором Рух принимал Карпаты.

Победителями из противостояния вышли подопечные Владислава Лупашко, которые одолели соперника с минимальным преимуществом 1:0.

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Первый тайм прошел без особо опасных моментов и ударов, а единственное попадание Карпат в створ ворота перед перерывом, как оказалось, стало определяющим для всего поединка. На 43-й минуте Денис Мирошниченко навесил со штрафного, а Жан Педросо головой отправил мяч в сетку.

Под конец тайма соперники еще устроили толкотню, по итогам которой арбитр выдал по одному предупреждению представителям обеих команд.

ФК Рух
ФК Рух

Во второй половине встречи Рух действовал более активно и превзошел соперника статистически во владении и ударах, но не смог преобразовать своем преимущество в результат. После навеса от Виталия Романа "зелено-белым" помогла стойка ворот, а удары Ильи Квасницы на добивании, Евгения Пастуха после подачи углового и Марка Сапуги цели не достигли.

На данный момент Рух с 13 очками идет на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ. Карпаты с 12 баллами расположились на одну позицию ниже.

Статистика матча Рух - Карпаты десятого тура чемпионата Украины

Рух - Карпаты 0:1

Гол: Педросо, 43

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 15 - 9
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 4 - 5
Фолы: 7 - 15

Рух: Ледвий - Сыч, Холод, Дидык, Роман - Федор, Пидгурский (Сапуга, 59), Притула (Пастух, 53) - Карабин (Плюман, 79), Краснопир, Климчук (Квасница, 59).

Карпаты: Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Адамюк (Векляк, 81) - Чачуа, Альварес, Бруниньо (Пидлепенец, 62) - Стенио, Игор (Устименко, 76), Очеретько (Шах, 62).

Предупреждения: Климчук - Мирошниченко.

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