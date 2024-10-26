Апанащенко стала первым игроком сборной Украины со 150 матчами за команду

Это абсолютный рекорд среди мужчин и женщин.

Полузащитница женской сборной Украины по футболу Дарья Апанащенко установила необычный рекорд.

Украинская футболистка стала первым игроком национальной сборной, который провел 150 матчей в составе команде.

При чем, это касается и мужских, и женских сборных Украины. Среджи мужчин больше всего матчей провел Андрей Ярмоленко (124).

Апанащенко дебютировала за сборную Украины в 2002 году в возрасте 16 лет. Вместе с командой пробилась на Евро-2009.

Также Дарья записала на свой счет 66 голов, что также является лучшим результатом среди мучин и женщин.

Ранее также Ингулец обновил свой антирекорд.

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