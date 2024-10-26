Ингулец обновил клубный антирекорд серии без побед
Команда Василия Кобина не выигрывает уже на протяжении 12 матчей.
В субботу, 26 октября, Игнулец и Александрия открыли 11-й тур УПЛ.
В результате Ингулец проиграл со счетом 2:1 обновил клубный антирекорд.
Команда Василия Кобина продлила свою серию без побед в рамках УПЛ до 12 матчей.
Предыдущий антирекорд клуба был установлен с августа по ноябрь 2021 года, когда команда не выиграла в десяти матчах подряд.
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