Ингулец обновил клубный антирекорд серии без побед

Команда Василия Кобина не выигрывает уже на протяжении 12 матчей.

В субботу, 26 октября, Игнулец и Александрия открыли 11-й тур УПЛ.

В результате Ингулец проиграл со счетом 2:1 обновил клубный антирекорд.

Команда Василия Кобина продлила свою серию без побед в рамках УПЛ до 12 матчей.

Предыдущий антирекорд клуба был установлен с августа по ноябрь 2021 года, когда команда не выиграла в десяти матчах подряд.

С расписанием и результатами матчей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!