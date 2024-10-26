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Ингулец обновил клубный антирекорд серии без побед

Команда Василия Кобина не выигрывает уже на протяжении 12 матчей.
Сегодня, 18:10
Александрия - Ингулец / УПЛ
Александрия - Ингулец / УПЛ

В субботу, 26 октября, Игнулец и Александрия открыли 11-й тур УПЛ.

В результате Ингулец проиграл со счетом 2:1 обновил клубный антирекорд.

Команда Василия Кобина продлила свою серию без побед в рамках УПЛ до 12 матчей.

Предыдущий антирекорд клуба был установлен с августа по ноябрь 2021 года, когда команда не выиграла в десяти матчах подряд.

С расписанием и результатами матчей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ингулец

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