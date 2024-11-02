Шахтер - Черноморец 2:1: обзор матча и результат игры 02.11.2024

В субботу, 2 ноября, во Львове на Арене Львов прошел матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги между Шахтером и Черноморцем.

Команды порадовали болельщиков тремя голами, причем все они были забиты еще в первом тайме.

На 17-й минуте "горняки" открыли счет: Марлон Гомес сделал шикарный заброс в штрафную, а Александр Зубков туда ворвался и пробил в касание без шансов для вратаря.

Одесситам хватило всего трех минут, чтобы отыграться. Артем Габелок из пределов штрафной нанес не самый сложный удар с разворота, но Дмитрий Ризнык допустил ошибку при сейве, отбив мяч в собственные ворота.

Победный гол состоялся в добавленное время. Артем Бонадренко первым оказался на добивании после того, как его партнер по команде попал в перекладину.

После перерыва игра была более равная, но с небольшим количеством моментов. В итоге судья зафиксировал победу команды Марино Пушича со счетом 2:1.

Шахтер с 23-мя очками как минимум на один день поднялся на третье место. Черноморец в свою очередь остался десятым, имея 12 баллов.

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Статистика матча Шахтер - Черноморец 12-го тура УПЛ

Шахтер - Черноморец 2:1

Голы: Зубков, 17, Бондаренко, 45+2 - Габелок, 20.

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 11 - 4

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 6 - 9

Шахтер: Ризнык - Конопля, Грам, Матвиенко, Энрике - Судаков, Гомес (Степаненко, 56), Бондаренко (Педриньо, 68) - Зубков, Сикан (Эгиналду, 68), Невертон.

Черноморец: Рудько - Бутко, Скиба, Джарджу, Кисиль (Калин, 85) - Билошевский, Гомес (Пшеничнюк, 77), Шпорн (Васильев, 77), Габелок (Ермаков, 68), Янаков - Хобленко (Попов, 68).

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