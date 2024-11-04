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Оболонь - Верес 0:0: обзор матча и результат игры 04.11.2024

Соперники завершили матч чемпионата нулевой ничьей.
Сегодня, 15:05
Оболонь и Верес сыграли вничью / ФК Оболонь
Оболонь и Верес сыграли вничью / ФК Оболонь

В понедельник, 4 ноября, Оболонь принимала на своем поле Верес в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

На прошлой неделе эти соперники встречались в 1/8 финала Кубка Украины, и тогда победу в дополнительное время со счетом 2:1 праздновала ровенская команда. Сегодняшний же поединок чемпионата обошелся без забитых мячей, завершившись нулевой ничьей.

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После не особо насыщенного первого тайма команды активизировались во второй половине встречи, сумев создать несколько неплохих моментов с обеих сторон, но так их и не реализовав.

Оболонь набрала шесть очков и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ. Верес с 12 баллами идет десятым.

Статистика матча Оболонь - Верес 12-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Верес 0:0

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 4 - 1
Фолы: 14 - 22

Оболонь: Федоривский - Грисьо (Близниченко, 32), Приймак, Карась, Стасюк - Курко (Витенчук, 65) - Мединский, Черненко, Слободян (Бычек, 65), Груша - Суханов (Теслюк, 81).

Верес: Кожухар - Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Кучеров, Яго (Клец, 72) - Шарай (Годя, 64), Луан (Нонго, 89) - Степанюк (Дахновский, 65), Мрвальевіч (Гайдучик, 65).

Предупреждения: Суханов, Мединский - Шевченко, Шарай, Дахновский, Куция.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ верес чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Оболонь

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