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Верес в большинстве выбил Оболонь из Кубка Украины

Однако даже так командам понадобились 120 минут.
Вчера, 20:33
Верес / НК Верес
Верес / НК Верес

В среду, 30 октября, Верес и Оболонь сошлись в матче 1/8 финала Кубка Украины.

В первые 15 минут гости старались держать мяч на своей половине, а затем начали находить бреши в обороне Вереса и провели ряд неплохих атак, но Кожухар справился со всеми ударами.

Ближе к концу тайма свои моменты начали находить и хозяева, но свисток на перерыв приостановил матч. Однако уже на старте второй половины матча Оболонь заработала пенальти, который аккуратно исполнил Слободян.

Верес ответил быстрой атакой, в результате которой Степанюк сравнял счет. А на 65-й минуте Лукьянчук получил желтую карточку за долгий вброс аута, которая стала второй для него, так что футболист оставил свою команду в меньшинстве. Но даже в такой ситуации  90 минут командам не хватило, чтобы выявить сильнейшего и матч перешел в экстра-таймы.

Уже через две минуты после старта Луан в падении замкнул прострел Шарая и впервые в этом матче вывел Верес вперед. После забитого гола хозяева продолжили играть в атакующий футбол и попросту не позволили Оболони сравнять счет.

Верес - Оболонь 2:1
Голы: Степанюк, 57, Луан, 92 - Слободян (пенальти), 53

Верес: Кожухарь - Куция (Протасевич, 103), Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Клец, Кучеров - Нонго (Луан, 62), Дахновский (Шарай, 75)  - Степанюк (Годя, 62), Гайдучик (Мрвальевич, 62).

Оболонь: Федоровский - Лукьянчук, Карась, Дубко, Осман (Стасюк, 79) - Курко - Чернов (Мединский, 60), Груша (Черненко, 72), Слободян (Грисьо, 71), Близниченко (Суханов, 79) - Теслюк (Бичек, 99).

Удаление: Лукьянчук, 66

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Оболонь

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