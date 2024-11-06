ЛНЗ визначився з долею Карраско

Руководство ЛНЗ не планирует увольнять испанского специалиста Андреса Карраско с должности главного тренера команды. Об этом пишет ТаТоТаке.

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По информации источника, испанец полностью оправдывает ожидания руководства клуба. Перед сезоном Карраско озвучили задачу – полная перестройка игровой модели команды.

Стоит отметить, Андрес возглавил ЛНЗ в июне. Его договор рассчитан на 2 года.

Напомним, сейчас ЛНЗ занимает 7 строчку турнирной таблицы УПЛ.

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