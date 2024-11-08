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Риццоли признал, что арбитр матча Александрия - Полесье совершил грубую ошибку

Александр Шандор должен был назначить пенальти в ворота коллектива Руслана Ротаня.
Сегодня, 17:59
Никола Риццоли / Getty Images
Никола Риццоли / Getty Images

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли вынес свой вердикт по поводу скандального эпизода в центральном матче 12-го тура УПЛ Александрия - Полесье.

Бывший рефери заявил, что главный судья Александр Шандор и его коллега на VAR Роман Блавацкий допустили ошибку, не назначив пенальти в ворота подопечных Руслана Ротаня на 90+3-й минуте за попадание мяча в руку Мигеля Кампуша.

По словам Риццоли, Шандор должен был назначать 11-метровый, а Блавацкий должен был позвать его пересмотреть эпизод самостоятельно.

"Очень сложная и противоречивая ситуация для анализа. Арбитр находится в хорошей позиции, однако не видит контакта руки с мячом, поскольку она закрыта телами игроков. Это не позволяет ему оценить положение руки защитника, которая очень широко отведена от тела. 

Оба игрока ведут борьбу за мяч, который летит с дальнего расстояния. Защитник №26 рискует отводя руку в такое положение, когда нападающий Полесья №80 пытается пробить по воротам. Ситуация очень противоречивая, ее нелегко оценить. В том числе, из-за качества изображения. Но динамика полета мяча показывает, что эта игровая ситуация подлежит наказанию. 

Несмотря на качество изображения, видео ассистент арбитра должен был рекомендовать главному арбитру просмотр на поле. Потому что, со своей позиции, он не мог видеть положение руки и точку контакта с мячом. По этой конкретной причине, поскольку арбитр не мог видеть важные элементы, так как его закрывали тела игроков. Просмотр видео на поле позволял бы увидеть всю возможную ситуацию, положение руки, точку контакта и принять правильное решение", - заявил итальянец.

Напомним, с помощью того, что в ворота Александрии не был назначен 11-метровый, она удержала минимальную победу.

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