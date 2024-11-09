УАФ оштрафовала Поворознюка, Шахтер и Верес
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской Ассоциации Футбола принял ряд решений по поведению клубов, игроков и других.
Так президент ФК Ингулец Александр Поворознюк получил штраф в размере 75 000 гривен за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, проявив неуважение к представителям средств массовой информации.
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Штрафом в 15 тысяч гривен был наказан донецкий Шахтер. Причина тому – повторная неявка футболиста клуба на обязательное флеш-интервью.
Наибольший штраф на этот раз должен выплатить ровенский Верес – 200 000 гривен за скандирование дискриминационного характера со стороны болельщиков.
Также комитет отстранил делегата УАФ В. А. Февраля от выполнения официальных функций сроком на 6 месяцев за поведение, вредящее репутации УАФ.
Ранее ISPORT сообщал, что у Александра Поворознюка умер сын.
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