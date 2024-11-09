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Впервые за 26 лет хет-триком в чемпионате Украины отличился центральный защитник

Мигель Кампуш трижды забил Карпатам.
Сегодня, 17:42
фото ФК Александрия
фото ФК Александрия

В рамках поединка чемпионата Украины по футболу португалец Мигель Кампуш из Александрии отметился хет-триком в ворота Карпат.

Руслан Ротань в этом поединке использовал футболиста на позиции центрального защитника, что не помешало ему забить со штрафного, а затем реализовать два пенальти.

Кампуш стал уже вторым игроком Александрии в этом сезоне, отличившимся хет-триком, в августе подобное достижение записал на свой счет Александр Филиппов.

Более того, Кампуш стал первым с 1998 года центральным защитником, забившим трижды в одном матче. В августе того же года Сергей Попов из донецкого Шахтера забил трижды в ворота Днепра.

Александрия как минимум временно возглавила турнирную таблицу чемпионата Украины.

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