Впервые за 26 лет хет-триком в чемпионате Украины отличился центральный защитник
В рамках поединка чемпионата Украины по футболу португалец Мигель Кампуш из Александрии отметился хет-триком в ворота Карпат.
Руслан Ротань в этом поединке использовал футболиста на позиции центрального защитника, что не помешало ему забить со штрафного, а затем реализовать два пенальти.
Кампуш стал уже вторым игроком Александрии в этом сезоне, отличившимся хет-триком, в августе подобное достижение записал на свой счет Александр Филиппов.
Более того, Кампуш стал первым с 1998 года центральным защитником, забившим трижды в одном матче. В августе того же года Сергей Попов из донецкого Шахтера забил трижды в ворота Днепра.
Александрия как минимум временно возглавила турнирную таблицу чемпионата Украины.
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