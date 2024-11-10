Верес в очень неинтересном матче легко обыграл Рух
В воскресенье, 10 ноября, Верес принимал дома Рух в рамках 13-го тура УПЛ.
Шесть минут понадобилось хозяевам, чтобы открыть счет. Пидгурский почти потерял мяч на правом фланге, но рикошетом он оказался у Дахновского, который сразу положил его в нижний угол.
Сразу после этого Ледвий не дал Виталию оформить дубль, но через несколько минут вингер отпасовал на Луана, который и забил второй мяч. Затем команды обменялись моментами и ушли на перерыв.
Во втором тайме хозяева полностью отдали инициативу Руху, стараясь сохранить счет. Львовский клуб за 45 минут так и не нашел ни единого подхода к воротам соперника, и матч завершился уверенной победой Вереса.
Статистика матча Верес - Рух 13-го тура УПЛ
Верес - Рух 2:0
Голы: Дахновский, 6, Луан, 22
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 3 - 2
Удары в створ: 2 - 1
Угловые: 2 - 7
Верес: Кожухарь - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич - Клец (Баран, 90+4), Яго, Дахновский (Годя, 75), Луан - Гайдучик (Мрвалевич, 75), Степанюк.
Рух: Ледвий - Роман, Холод, Слюбик, Сыч - Пастух, Пидгурский (Притула, 69), Федор - Карабин (Клайвер, 61), Климчук (Краснопир, 61), Квасница (Рунич, 68).
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