Бартулович - о матче с Шахтером: Если бы он был в сторону их команды, как думаете, поставили бы этот пенальти?

При этом специалист признал, что соперник играл лучше.

Главный тренер Зари Младен Бартулович прокомментировал матч с Шахтером.

Напомним, луганчане вели после первого тайма, но во втором "горняки" совершили камбек и забрали победу себе.

Бартулович признал, что Шахтер выглядел сильнее, чем в кубковом матче, однако с пенальти тренер полностью не согласен.

"Спасибо своей команде за желание. Очень хотели набрать зачетные пункты, но проиграли матч. Понимали, что соперник с первого тайма начинает играть агрессивно. Мы выдержали это давление. А вот в начале второй половины, нам не удалось сдержать Шахтер. Важно было внимательно играть первые 15 минут. Не удалось.

Плюс, такой пенальти.... Если бы он был в сторону их команды, как думаете, поставили бы этот пенальти?

Как итог - наше поражение. Шахтер сегодня играл лучше, чем в кубковом поединке. Нам было тяжелее", - рассказал после матча специалист.

Ранее также Динамо одержало победу над Полесьем.

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