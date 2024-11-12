Ребров раскрыл комичное прозвище Довбика в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу достижений нападающего Ромы Артема Довбика.

Специалист похвалил украинца, а также рассказал про его прозвище.

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"Думаю, попадание в номинанты на Золотой мяч – это за заслуги, сделанные Артемом Довбиком для Жироны. Его даже сейчас в сборной все называют «Пичичи».

Очень трудно стать лучшим бомбардиром в топ-чемпионате, не в топ-клубе и в первый же сезон. Думаю, он заслужил. Чтобы забивал за сборную? Забил уже, но не так много. Ждем", – сказал Ребров для YouTube-канала ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, Довбик получил трофей Пичичи как лучший бомбардир в прошлом сезоне Ла Лиги.

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