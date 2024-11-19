Молодежная сборная Украины завершила отбор к Евро с нулем очков
Молодежная сборная Украины U-19 встречалась со сверстниками из Нидерландов в рамках отбора на Евро.
В предыдщуих матчах наша команда дважды проиграла Словении и Казахстану.
Исход матча с Нидерландами решил единственный гол Аймена Слити на 39-й минуте матча. В итоге сборная Украины завершает отбор с нулем очков и разницей мячей 1:4.
Нидерланды U-19 - Украина U-19 - 1:0
Гол: Слити, 38
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 5 - 4
Офсайды: 1 - 4
Нидерланды U-19: Геркенс - Буланд (Ротс, 46), Янсе, Угву, Дейкстра (Ратеринк, 46) - Кун, Ланд (Браем, 81) - Урип, Смит (Уфкир, 46), Слити - Берграф (Конаду, 59).
Украина U-19: Бакус - Дегтярь, Гавриленко, Захарченко, Коробов - Ищенко - Гусол (Пшеничнюк, 46), Лень (Вернаттус, 81), Осипенко (Цуканов, 63), Синчук - Ломага (Шевченко, 63).
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