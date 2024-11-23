Ворскла победила ЛНЗ в битве за еврокубки
Полтавский коллектив уверенно обыграл соперника в матче УПЛ.
В субботу, 23 ноября, Ворскла на своем поле принимала ЛНЗ.
Полтавский коллектив сумел добыть комфортную победу - 2:0.
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Авторами голов стали Мякушко, который забил в первом тайме, и Иеде, отличившийся после перерыва.
ЛНЗ доигрывал поединок в меньшинстве - Салиху получил две желтые карточки за короткое время.
В турнирной таблице чемпионата Украины Ворскла приблизилась к ЛНЗ - 16 очков у полтавчан, а у черкащан - 18.
Ворскла - ЛНЗ 2:0
Голы: Мякушко, 30, Иеде, 54
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