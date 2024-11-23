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Ворскла победила ЛНЗ в битве за еврокубки

Полтавский коллектив уверенно обыграл соперника в матче УПЛ.
Сегодня, 14:50
Ворскла - ЛНЗ / УПЛ
Ворскла - ЛНЗ / УПЛ

В субботу, 23 ноября, Ворскла на своем поле принимала ЛНЗ.

Полтавский коллектив сумел добыть комфортную победу - 2:0.

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Авторами голов стали Мякушко, который забил в первом тайме, и Иеде, отличившийся после перерыва.

ЛНЗ доигрывал поединок в меньшинстве - Салиху получил две желтые карточки за короткое время.

В турнирной таблице чемпионата Украины Ворскла приблизилась к ЛНЗ - 16 очков у полтавчан, а у черкащан - 18.

Ворскла - ЛНЗ 2:0
Голы: Мякушко, 30, Иеде, 54

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