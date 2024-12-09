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Ротань - о поражении от Динамо: Александрия показала менталитет маленькой команды

Украинский специалист считает, что его команда еще не готова к чемпионству.
Сегодня, 11:29
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Главный тренер Александрии Руслан Ротань поделился своими эмоциями после разгромного поражения от киевского Динамо.

Украинский специалист обвинил своих подопечных в том, что они ментально не готовы к борьбе за чемпионство и изменили своим принципам после пропущенного гола.

«Всегда неприятно проигрывать, но думаю, что поражения всегда учат новому, поэтому мы не должны на это реагировать как «все пропало».

Если брать игру в целом, то вместо того, чтобы быть впереди, мы пропустили нелогичный гол.

Я ребятам сказал, что мы имеем менталитет маленькой команды. Игра вернулась не в то русло, мы начали проигрывать - наступила какая-то агония, мы начали пренебрегать своими принципами».

Впрочем, Ротань и похвалил команду за самоотдачу и желание.

«Мы никого не делаем козлом отпущения. Не пошла игра, Беляев немножко переволновался, поэтому ничего в этом страшного нет. Я уверен, что в следующей игре он будет выглядеть лучше. Бывает такое. Все-таки он после долгого отсутствия, после травм, видимо, не в состоянии играть через три дня на четвертый, ему нужно больше времени на восстановление.

Все получалось, но пропущенный гол и нелогичные действия привели к угловому, с которого мы пропустили. И дальше уже пошло то, о чем мы говорили. Из этого трагедии не нужно делать. Мы имели возможность и еще моменты, при счете 0:2 мог забивать Ковалец.

Был бы счет 1:2 - возможно, психологически игра немножко изменилась бы. А так - Динамо контролировало игру и они имели свои лучшие качества - это пространство и выбегание в контратаку. Ребята много сил отдавали и прессингу, и всему, поэтому нужны были свежие игроки, и мы это сделали», - заявил специалист.

После проигранного матча Александрия отпустила Динамо в отрыв на три пункта, но продолжает занимать вторую строчку в чемпионате. Следующий матч команды будет против ЛНЗ

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