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Кривбасс уверенно переиграл Карпаты

Коллектив Юрия Вернидуба справился с львовянами.
Сегодня, 19:26
Кривбасс / УПЛ
Кривбасс / УПЛ

В рамках 17-го тура УПЛ Кривбасс принимал на своем поле Карпаты.

Криворожане вышли вперед на 27-ой минуте первого тайма. Команда Вернидуба заработала пенальти, который реализовал Хрвое Илич.

Позже хозяева забили во второй раз. Уже после перерыва свою результативную серию продолжил Егор Твердохлеб.

Таким образом, Кривбасс уйдет на зимний перерыв в статусе 4-й команды чемпионата с комфортным запасом над Полесьем (31 очко против 24 - прим.), а Карпаты будут занимать 6 строчку, если Рух завтра не обыграет Оболонь.

Кривбасс - Карпаты 2:0

Голы: Илич, 27 (пен), Твердохлеб, 64.

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