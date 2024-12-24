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Определен лучший матч сборной Украины в 2024 году

Был выбран поединок, который вывел нас на Евро.
Сегодня, 11:21
Украина - Исландия / Getty Images
Украина - Исландия / Getty Images

Украинская ассоциация футбола (УАФ) проводит итоги года.

Пресс-служба организации провела голосование на лучший матч. 

48,5% болельщиков выбрали победный поединок в финале плей-офф за выход на Евро-2024 против Исландии (2:1).

Матч в 1000 день полномасштабного вторжения против Албании (2:1) выбрали 32,5%, а еще 19% проголосовали за матч на чемпионате Европы против Словакии (2:1).

Сборная Украины в 2024 году провела 14 матчей. Команда добыла шесть побед, четыре раза проиграла и четырежде сыграла вничью.

Напомним, Забарный – лучший игрок года в сборной Украины.

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