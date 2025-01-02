Кривбасс устроил фотосессию в честь дня рождения Бандеры

Кривбасс в первый день 2025 года устроил особое мероприятие.

Криворожский клуб организовал фотосессию в честь дня рождения Степана Бандеры 1 января.

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Во время сьемок футболисты попозировали в эксклюзивной форме в красном и черном вариантах и с красно-черным флагом.

"Сегодня, в день рождения Степана Бандеры, мы вспоминаем одну из самых больших фигур борьбы за украинскую свободу и независимость. Борьбы, которая продолжается.

Его идеи и несокрушимость стали символом стремления к свободной, суверенной Украине. Борьба за свободу не имеет границ и времени, а достоинство нации - превыше всего. Его наследие живет в каждом шагу на пути к победе, в каждом действии ради нашей независимости", - говорится в сообщении криворожского клуба в Instagram.

ФК Кривбасс

ФК Кривбасс

ФК Кривбасс

ФК Кривбасс

ФК Кривбасс

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