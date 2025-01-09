Динамо отчиталось о состоянии травмированных Бражко и Ярмоленко

В киевском клубе сообщили, когда игроки смогут вернуться в строй.

Киевское Динамо предоставило информацию о состоянии травмированных игроков команды.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", полузащитник Владимир Бражко еще работает по индивидуальной программе и не сыграет в первом контрольном поединке на сборе в Турции против немецкого Магдебурга, который запланирован на 10 января.

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Игрок продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в декабре, и в последнее время работает в зале. Врачи внимательно следят за динамикой восстановления футболиста, в зависимости от нее будут понятны окончательные сроки его возвращения на поле.

В то же время вингер Андрей Ярмоленко уже частично работает в общей группе. Его возвращение на поле ожидается в ближайших матчах.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Динамо.

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